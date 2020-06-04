توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما تأثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل, المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.