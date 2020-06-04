تفقد مدير عام الشؤون الصحية الرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي المجمع الصحي بمحافظة ينبع، بداية بمستشفى ينبع العام والمراكز الصحية والمحاجر الصحية المتأثرة بجائحة فايروس كورونا المستجد.

وتجول الدكتور خلاوي مع مرافقيه على المحاجر الصحية بالمحافظة ومستشفى ينبع العام شملت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المشددة للأطفال والكبار وقسم الأطفال وشؤون المرضى والمختبر وأقسام العزل بالمستشفى وقسم النقل الإسعافي، كما تفقد الخدمات المقدمة بالمستشفى للمرضى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل، كما زار العيادات الخارجية والمرضى المنومين بالمستشفى واطمأن على الخدمة المقدمة لهم، مقدما شكره للكوادر الطبية والإدارية على تفانيهم في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمراجعين.

كما تفقد مركز صحي البندر الجديد للاطلاع على سير تجهيزات المبنى ومتابعة أعمال تجديد مبنى مركز صحي السميري للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.

والتقى الدكتور خلاوي خلال زيارته التفقدية بالطواقم الطبية والفنية والإدارية في المحافظة، مشيدا بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه المرضى، ومثمنا الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية ومتابعتهم وتذليل كل العقبات من أجل سلامة وراحة المرضى المنومين، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للوقوف على سير العمل بالمجمع الصحي بمحافظة ينبع والمراكز التابع لها والمحاجر الصحية والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أهمية متابعة الخدمات الصحية المقدمة والسعي إلى توفيرها في المحافظة وفق أعلى المعايير لا سيما أن الصحة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة.

وحث الدكتور خلاوي جميع الكوادر الصحية العاملة بالمحافظة على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين والحد من تفشي وباء فايروس كورونا المستجد وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وعلى صعيد متصل، التقى محافظ ينبع سعد السحيمي بمكتبه في المحافظة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، حيث نوه المحافظ بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ودعم ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه، لكل ما يتعلق بالخدمات الصحية بالمنطقة وينبع بشكل خاص.

وتمت مناقشة ما يتعلق بالمشاريع الصحية بالمحافظة ومراكزها والجهود المبذولة من الجهات الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وأطلع الخلاوي محافظ ينبع على سير العمل بالمرافق الصحية بالمحافظة وما يبذل من أعمال وجهود. وفي ختام اللقاء قدم مدير عام الشؤون الصحية شكره وتقديره وفريق العمل معه لمحافظ ينبع على ما يجده القطاع الصحي بينبع من دعم واهتمام، مؤكدا بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين، تحقيقا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.