أعلنت الجهات المختصة أن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتدابير «البروتوكولات» الوقائية (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، عدم التزام الإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية)، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير و«البروتوكولات»، في المرة الأولى 1000 ريال على المنشأة والمسؤول وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
وفيما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
ودعت للإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون على الرقم 911.
وفيما إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
ودعت للإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون على الرقم 911.