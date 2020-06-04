وافق مجلس الشورى على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم (50/‏‏ أ) و(56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الإمارات في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية ونظام التكاليف القضائية.وفي موضوع نظام الضمان الاجتماعي، أقر المجلس في جلسته العادية الـ43، أمس (الأربعاء)، بالأغلبية تعديل نظام الضمان الاجتماعي؛ إثر دراسته من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وإدخال بعض التعديلات؛ منها إضافة مادة جديدة لمشروع النظام بغرض التأكد من وصول المعاش إلى المستفيدين. وحرصت اللجنة خلال دراستها للمشروع على إخضاعه لمراجعة مستفيضة ليحقق أهدافه التحسينية وتجاوز المآخذ.وعلمت «عكاظ» أن النظام المعدل يشتمل على (26) مادة مضمنة في خمسة أبواب؛ هي التعريفات والأهداف، والتقديم وتحديد الاحتياج، وآلية الاحتساب والاستحقاق، والفئات والتأهيل، والعقوبات.ويهدف مشروع النظام الجديد للضمان إلى إعادة توجيه الدعم إلى المحتاجين، وتوفير الرعاية والدعم للمواطنين الأكثر حاجة، وإعداد الأفراد غير القادرين وتدريبهم على إيجاد فرص العمل، وضمان الحد الأدنى من الدخل للمواطنين، ووضع التدابير التي تحد من الفقر بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أفراد منتجين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل.من جانب آخر، طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة انسجاماً مع أهداف رؤية 2030.والتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة.ورصد الفجوة بين توطين التقنيات والعوامل المؤثرة، لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.وفي موضوع آخر، طالب بإنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان نظرا للزيادة في عدد السكان والزوار والسياح المتزايدة أعدادهم في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة ولتعدد المهرجانات النوعية في الجزيرة ومنها مهرجان الحريد السنوي.ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وطرح عدد من أعضاء المجلس مرئياتهم، إذ اقترحت الدكتورة نورة الشعبان على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى الخصخصة المتدرجة، وتطلع غازي بن زقر لنقله من الاستثنائية إلى الشمولية. وأكد الدكتور عبدالعزيز المتحمي حاجة الهيئة الماسة لتنمية مواردها وتحقيق أهداف الرؤية وذلك بإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية. وطالب المهندس نبيه البراهيم بعودة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية برؤية جديدة تواكب رؤية 2030. وطالب الدكتور مساعد الفريان بإعادة بث القناة الاقتصادية لأهميتها تزامناً مع توجهات رؤية 2030. وتطلع الدكتور ناصر الموسى لعقد الهيئة شراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة لتدريب منسوبيها في المجالات التقنية والفنية. كما طالب الدكتور عبدالله المنيف بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة.ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي (1439/1440)، وطرح أعضاء المجلس اقتراحاتهم، إذ طالب الدكتور خالد العقيل بالنظر في تشكيل لجنة متخصصة ومستقلة للتعجيل في تقييم وضع قطاع الكهرباء. ودعت الدكتورة فاطمة القرني الهيئة إلى وضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات لإنصاف الأسر المستأجرة في شقق صغيرة. وأكد الدكتور إياس الهاجري على الهيئة بتعزيز دورها التنظيمي الرقابي على شركة المياه. ورأت الدكتورة سامية بخاري أهمية الإسراع في إصدار نظام المياه لتوفير الأداة النظامية لتحديد مهام ومسؤوليات وحقوق جميع الأطراف. وشدد الدكتور حسين المالكي على متابعة الهيئة مع شركة الكهرباء لاستبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية. ورأى الدكتور عبدالرحمن هيجان أن فواتير الكهرباء لا تزال محل نقاش وخلاف ودراسة.دعا مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني، لتحفيز الشركات الناقلة لمزيد من الخصومات لأسعار تذاكر الرحلات لكبار السن وذوي الإعاقة. ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية. وتطوير وتوسعة مطار الطائف. ووضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني. واعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الإستراتيجية الوطنية للطيران. وتحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق. وتوسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها. وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية. والتأكد من حالة الطائرات المستأجرة لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها.طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أولويات المشاريع والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها. ووضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة، وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص. ووضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، واستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع.