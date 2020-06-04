بلغ عدد المسجلين في مبادرة «عودة» المتاحة من خلال منصة أبشر من حاملي تأشيرتي الخروج والعودة، والخروج النهائي، والتأشيرات بأنواعها كافة، خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال 1441هـ، نحو 178452 مستفيدا من مختلف الجنسيات. وأنهت المبادرة مغادرة 12798 مستفيدا، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم.وتُمكن مبادرة «عودة» الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة، والخروج النهائي، والتأشيرات بأنواعها كافة من السفر جوا إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.ويمكن الاستفادة من المبادرة من خلال الدخول على أيقونة «عودة» في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: «رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول»، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في منصة أبشر، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.يشأر إلى أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى القطاعات الأمنية: مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية.