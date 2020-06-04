أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن مجموعة البنك ستقدم لليمن معونة إنمائية تبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات الأربع القادمة 20/23‏20، منها 36.6 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة لمكافحة كوفيد 19، مضيفاً أن فرق البنك الإسلامي للتنمية تعمل حالياً مع المسؤولين في الحكومة اليمنية للانتهاء من تحديد مكونات حزمة الدعم الذي سيقدمه البنك لقطاعات الصحة والزراعة ومصايد الأسماك التي تحتاج إلى دعم عاجل حسب طلب الحكومة اليمنية.وأشاد الدكتور حجار، بمؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وبجهود وزارة الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة لتنظيمهما اللقاء لمناقشة أفضل السبل لحماية الأرواح وتحسين سبل العيش للشعب اليمني، مؤكداً التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية اليمنية، وهي من الأعضاء المؤسسين للبنك.وقال رئيس البنك: «إن المجموعة منذ تأسيسها قدمت أكثر من مليار دولار أمريكي لتمويل اليمن، مبيناً أن المحفظة النشطة للبنك في اليمن تتكون حالياً من 17 عملية تبلغ قيمتها 214 مليون دولار أمريكي، ويجري تنفيذ تلك المشاريع على الرغم من الظروف الصعبة على أرض الواقع».وأكد عزم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مواصلة دعم الجمهورية اليمنية للتغلب على الصعوبات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد جهود تخفيف حدة الفقر والسيطرة على الأمراض.وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن ذلك يتجلى في موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية على استمرار التمويل لليمن بشكل استثنائي على مدى السنوات الأربع الماضية، رغم تعثر تحصيل مستحقات البنك، الذي واصل الصرف على محفظته النشطة، مبيناً أن البنك على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ووكالات الأمم المتحدة لدعم الجمهورية اليمنية.