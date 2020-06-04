رصدت «عكاظ» في جولة ميدانية أمس (الأربعاء) جهود شرطة منطقة مكة المكرمة لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق لائحة الحد من التجمعات والتباعد الاجتماعي، وجالت فرق الشرطة على مواقع التجمعات، والمرافق العامة لرصد المخالفين وتحرير المخالفات، وشملت الجولات معارض السيارات ومجمعات الورش والطرقات الرئيسية.وأظهرت جولة «عكاظ» اتساع الوعي الكبير بين المواطنين والمقيمين والتزامهم بالكمامة أو ما يغطي الأنف، وتم تطبيق النظام بحق المخالفين. وكانت وزارة الداخلية أعلنت عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بـ1000 ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي. ومعاقبة منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بمبلغ 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أوالقماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.كما تتم معاقبة غير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.