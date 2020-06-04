هيّأت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عددا من العيادات البديلة داخل المراكز الصحية لمعالجة تأجيل مواعيد العيادات في المستشفيات الكبرى.وتفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني عددا من المراكز الصحية بالمحافظة لإحالة عدد من مراجعي العيادات بالمستشفيات إلى عيادات بديلة داخل المراكز الصحية وتخصيص عدد من المراكز لتكون مراكز كشف أولي عن حالات كورونا.وأكد المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي البدء في معالجة المواعيد المؤجلة في عيادات المستشفيات والعمل على عدد من الحلول المطروحة التي من بينها إضافة المزيد من العيادات في المراكز الصحية، والعمل على فترتين صباحية ومسائية بأقسام العيادات الخارجية، وتمديد دوام عدد من المراكز الصحية ما بين 24 ساعة إلى 12 ساعة وجميعها تهدف إلى استيعاب المواعيد المؤجلة، والشروع في استقبال المرضى لاسيما في التخصصات التي تتطلب متابعة طبية للمرضى وجدولة معاينتهم طبياً.وأضاف أن الصحة تعكف على تخصيص عدد من المواقع في المراكز الصحية لتكون مراكز كشف كورونا للتعامل معها، وهناك لجنة تعمل بمتابعة مدير الشؤون الصحية لإيجاد العديد من البرامج الداعمة للجهود الصحية في ظل جائحة كورونا.