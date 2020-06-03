افتتحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أخيراً فرعها بمنطقة تبوك، وكلّفت مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة أحمد بن عبدالمحسن البازعي مديراً عاماً للفرع.

ويقع المقر الجديد للهيئة في مبنى فرع وزارة المالية بتبوك، وتتمثل مهمات الفرع في تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة بالمنطقة وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى الإشراف عليها وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها وتخصيصها للاستخدامات المختلفة وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع السياسات العامة المتصلة بشؤون عقارات الدولة والخطط والبرامج اللازم تنفيذها.

كما تكمن مهمات الفرع في اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وإقرار تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة بمنطقة تبوك.

وفيما يتعلق بآلية وأنظمة الفرع الخاصة بشؤون عقارات الدولة، فتكمن في حفظ أصول صكوك ملكية العقارات، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة، ووضع قواعد وضوابط الاستثمار والتصرف فيها، ووضع ضوابط لتقييم العقارات وشرائها أو استئجارها، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة.