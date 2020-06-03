يستعد أشهر النجوم العالميين في عالم كرة القدم والفن للمشاركة في منافسات محترفي العالم على اللعبة الشهيرة «FIFA 20» ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود» التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة «ESL» العالمية الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية.

وعلى مدار 3 أيام من الإثارة والحماس سيشارك نخبة من ألمع نجوم كرة القدم العالميين في مواجهات ودية تشويقية يتقدمهم نجم نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي ترينت آليكساندر-آرنولد، ومواطنه النجم الدولي ولاعب نادي توتنهام ديلي آلي، والنجم الأرجنتيني ولاعب نادي يوفنتوس باولو ديبالا، والثنائي البرتغالي جواو فيليكس نجم اتلتيكو مدريد، وآندري سيلفا نجم آينتراخت فرانكفورت.

كما سينضم إليهم نجم الغناء العالمي عضو فرقة «ون دايركشن» سابقاً ليام باين، إضافة إلى مجموعة من الأسماء الشهيرة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً خلال الأسبوع.

وتُعد بطولة «FIFA 20» سادس وآخر منافسات محترفي العالم ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود»، وستشهد في الجانب التنافسي مشاركة 8 من أفضل اللاعبين المحترفين على مستوى العالم في اللعبة الشهيرة وتنافسهم للفوز بلقب البطولة وجوائزها البالغ مجموعها 1.5 مليون دولار، يعود ريعها كاملة لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فايروس «كورونا» المستجد.

وقال النجم ديلي آلي، الذي شارك في منافسات محترفي العالم على لعبة «Fortnite» ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود» قبل أسبوعين: «العديد من زملائي في الفريق والأصدقاء في الفرق الأخرى يعشقون الألعاب الإلكترونية، ولعبة «FIFA 20» والألعاب الأخرى كانت أحد تلك الأمور التي أبقتنا على تواصل خلال الأشهر الماضية، وأبقت على حماسنا ونديتنا وروح التنافس استعداداً للعودة مرة أخرى للملاعب».

وأضاف: «بطولة لاعبون بلا حدود طريقة رائعة لاجتماع محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية من أجل هدف سام، بالمساهمة في مساعدة المؤسسات الخيرية الدولية في مواجهة فايروس كورونا، وأتطلع لمواجهتي مع باولو ومعرفة ما يملكه من مهارات».

أما ليام باين الذي يملك أكثر من 11 أغنية شهيرة منذ انطلاقه في مسيرته الفردية، فعلق قائلاً: «الألعاب الإلكترونية جمعت الأفراد معاً وقامت بتوفير بعض المتعة والترفيه للكثير في الأشهر القليلة الماضية، وأنا من هواتها وعشاقها وأحب لعبة (FIFA 20)، لذا فأنا متحمس لمشاركتي في البطولة مع نخبة من أفضل لاعبي كرة القدم العالميين تصدياً لجائحة فايروس كورونا».

البطولة غير المسبوقة التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية حققت إنجازاً جديداً في عالم الرياضة الإلكترونية بعد مرور 4 أسابيع على انطلاقها، حيث أصبحت البطولة الخيرية الإلكترونية الأكبر، وذلك بمشاركة أكثر من 120 ألف لاعب من 72 دولة حول العالم، وشهدت حتى الآن تقديم تبرعات بلغت 8.5 مليون دولار للمؤسسات الخيرية العالمية التي تقود حملة التصدي لجائحة فايروس «كورونا» المستجد، وذلك من إجمالي جوائز البطولة التي تبلغ 10 ملايين دولار.

وشملت قائمة المؤسسات الخيرية العالمية التي تم منحها التبرعات كلا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و«اليونيسيف»، و«دايركت ريليف»، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والهيئة الطبية الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتقوم جميع المؤسسات الخيرية العالمية بتوجيه تلك المساهمات نحو مشاريع تتصدى بها لفايروس «كورونا» المستجد من خلال البرامج التوعوية، ودعم الأطفال والشباب، وتوفير المعدات الطبية التي تساعد في الوقاية والعلاج.

وسيتم بث مجريات البطولة مباشرة بـ8 لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين، لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة المتابعة والمشاهدة عن قرب.

كما يشمل البث حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.

يذكر أن التسجيل لا يزال متاحاً للجميع على البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات «الماراثون»، و«لعبة الأسبوع»، و«اللعب المستمر»، وعلى الراغبين بالتسجيل في بطولة «لاعبون بلا حدود» التوجه للموقع الإلكتروني:

www.gamerswithoutborders.com