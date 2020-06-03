بحث أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ينفذها فرع النقل في ميناءي جازان وفرسان لضمان سلامة ووقاية المسافرين على رحلات العبارات من انتشار فايروس كورونا.واطلع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع على خطة العمل المشددة التي ينفذها الفرع بما يضمن تطبيق القرارات والالتزام بجميع التدابير الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا.من جهة ثانية، شدد أمير منطقة جازان على أهمية تكثيف الجولات الرقابية والبرامج التوعوية المتضمنة التأكيد على المصلين بتطبيق الإجراءات الخاصة، وحث كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عاما للمساجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، مثمناً ما قدمته القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بالجوامع والمساجد في مختلف المناطق.وناقش خلال استقباله في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي التقارير الخاصة بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لحماية المصلين ومنع انتشار فايروس كورونا المستجد.