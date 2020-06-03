أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قرارا بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ البروتوكولات الوقائية لعودة الموظفين الآمنة للعمل، لتنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والمتعاملين، برئاسة إدارة العلاقات العامة وعضوية إدارات الشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة وشؤون المباني، إضافة إلى مكتب المساعد للشؤون التعليمية «بنات».

وأكد الوهيبي أنه منذ إعلان الأمر السامي الكريم رفع المنع عن دوام الموظفين وعودتهم إلى مقار أعمالهم تدريجيا، شرعت الإدارة في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين والمراجعين من وباء فايروس «كورونا» المستجد، وتوجيه مديري الإدارات بالتعامل مع الحالات المشتبه بها وفق الأنظمة المعمول بها من وزارة التعليم، والتقيد بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة.

وشدد مدير تعليم الرياض على أهمية مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس وفق تحديد وتعريف وزارة الصحة لها، ووضع الملصقات الإرشادية والتثقيفية في كيفية اتباع الاحترازات والتوجيهات المطلوبة.

ونظمت إدارة العلاقات العامة بمساندة إدارتي الشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة دخول الموظفين عبر البوابات المخصصة لهم، وقياس درجة حرارتهم وتوزيع الكمامات والمعقمات عليهم، إضافات إلى المطويات التوعوية ورسائل التوعية في الممرات.

وكان موظفو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد استأنفوا عملهم تدريجياً حتى اكتمال الحضور في الـ 22 من شهر شوال الجاري.