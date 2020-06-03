انطلاقاً من الواجب الوطني واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية بأهمية مساندة الجهات الصحية في المملكة تجاه محاصرة وباء «كورونا» المستجد، بادرت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وعددٌ من شُركائها المتميزين بالمساهمة لدعم صندوق الوقف الصحي، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في هذه الحملة أكثر من 8.6 مليون ريال.

وتأتي المساهمة لتوفير أجهزة التنفس الصناعية وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، وأدوات الوقاية الصحية للأطباء والممارسين الصحيين، ومعقمات المنشآت الطبية، إضافة إلى خدمة المحاجر الطبية، والغسيل لمرضى الفشل الكلوي، وكل ما تستدعي الضرورة دعمه بأولوية قصوى بحسب تقديرات وزارة الصحة.

يذكر أن «ترشيد» أطلقت حملة لدعوة بقية شركات خدمات كفاءة الطاقة في المملكة للمساهمة في الصندوق وفق البرامج والبنود المخصصة بشكل أساسي، ومما تجدر الإشارة إليه أن عدد شركات كفاءة الطاقة ارتفع من أربع شركات في العام 2017 إبّان تأسيس شركة «ترشيد» إلى 46 شركة مع نهاية العام ٢٠١٩.