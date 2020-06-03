وقف أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على تسليم موقع مشروع تطوير مطار الملك سعود، واستعرض رئيس المشروع المهندس عبدالرحمن الزهراني، مراحل تنفيذ المشروع الذي سيقام على مساحة 23 ألف متر مربع وبتكلفة تقارب ٤٠٠ مليون ريال، ويشمل مدرجاً لهبوط وتوقف الطائرات، وصالات السفر التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو مليون مسافر سنوياً، بمعدل 7 رحلات سفر خلال الساعة الواحدة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف.

فيما أشاد الأمير حسام بالخطوات الاحترازية التي اعتمدها مطار الملك سعود بالمنطقة في إطار استعداده لاستقبال المسافرين والقادمين وتنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فايروس (كورونا) المستجد.

ولدى وصول أمير الباحة تجول في صالة السفر، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير مطار الملك سعود بالباحة المهندس فيحان بن محسن الغامدي، عن الإجراءات التي تم تطبيقها لاستقبال وتوديع المسافرين من وإلى المطار، مؤكداً عودة الرحلات للمطار اعتبارا من يوم الأحد القادم، مشيراً إلى أنه تم توفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين المسافرين عبر المطار وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره. وأكد توفر الفرق الصحية بالمطار للكشف على القادمين، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل مستمر، ومنها الأرضيات والكونترات وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والعفش وعمل التهوية اللازمة لها.

كما اطلع على التجهيزات الخاصة بوحدة أمن المطار، مستمعاً لشرح من مدير وحدة أمن المطار العقيد بندر بن راجح البقمي، عن الأجهزة الحديثة عالية التقنية التي حرصت المملكة على الاستفادة منها بمطاراتها، بهدف توفير أقصى معدلات الأمن للمسافرين، مع المحافظة على راحتهم في ذات الوقت.