استمراراً لجهود وزارة الصحة في تطبيق المزيد من الإجراءات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والحملة التوعوية للوقاية من عدوى فايروس كورونا (كوفيد - 19) تحت شعار «نعود بحذر»، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد بجدة، انطلقت الحملة التوعوية من مساجد محافظة جدة تزامناً مع قرار السماح بالصلاة في المساجد.

وتهدف الحملة إلى تنفيذ جولات توعوية صحية لمساجد المحافظة لتعزيز دورها الوقائي في تطبيق الإجراءات الاحترازية من عدوى فايروس كورونا، وذلك بتوعية المصلين وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل لبس الكمامة القماشية، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى استخدام المصحف الإلكتروني من خلال الأجهزة المحمولة الحديثة، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل وبعد زيارة المسجد.

وستقوم الفرق الصحية أيضاً بالفرز البصري والفحص الحراري للمصلين عند مداخل المساجد قبل إقامة الصلاة، وتذكيرهم بضرورة التباعد الاجتماعي عن طريق الالتزام بالملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد، أو إبقاء مسافة متر ونصف إلى مترين بين كل مصل والآخر.

وضمن نفس السياق دشنت الصحة في جدة أيضاً الحملة التوعوية للوقاية من عدوى فايروس كورونا (كوفيد -19) تحت نفس الشعار «نعود بحذر»، والتي انطلقت من الياسمين مول، بهدف تعزيز دور المراكز التجارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية من عدوى فتيروس كورونا، وذلك من خلال توعية مرتادي المول والعاملين، وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا مثل لبس الكمام، وحثهم على غسل اليدين أو تعقيمها باستمرار باستعمال معقمات اليدين المتوفرة عند مداخل المحلات قبل وبعد الخروج من المحل، إضافة إلى تجنب لمس العينين والأنف والفم وتغطيتهم عند العطس، وتشجيع مرتادي المول على الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، كما تحث الفرق الصحية التوعوية على الالتزام بالتباعد الاجتماعي في (المداخل والمخارج والمصاعد ودورات المياه)، واتباع الملصقات الأرضية التي تحث على فرض مسافة آمنة بين كل شخص وآخر، كما تقوم الفرق بالدعم في الفرز البصري والفحص الحراري عند مداخل المول تحسباً لحالات اشتباه كورونا وضمان عدم اختلاطهم ببقية المتسوقين.