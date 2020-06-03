بدأت أمانة محافظة جدة اليوم (الأربعاء)، بأعمال إزالة بعض المباني الآيلة للسقوط بشارع حراء في حي السلامة الشعبي، وذلك للبدء في أعمال تطوير الحي، حيث أكد متحدث الامانة محمد البقمي أن عدد العقارات المستهدفة 215 عقارا.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني، أن البلدية نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي بمشاركة وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، حيث تم رصد العديد من المخالفات داخل الحي، ومن أبرزها استخدام مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بانهيار مساكن العمالة.

وأضاف « سنقوم بإزالة جزء من هذه المباني ضمن خطة أمانة محافظة جدة، لمعالجة وضع الحي الشعبي والمخاطر التي يشكلها على السكان».

الجدير بالذكر أن بلدية جدة الجديدة قد نفذت سابقا حملة على حي السلامة الشعبي، بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية وشرطة جدة ووزارة التجارة، ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة فايروس كورونا وحماية السكان من مخاطر انتقال العدوى.

وقامت البلدية بحملة شاملة في نطاق الحي، للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية، حيث تم إغلاق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي.