استشعاراً من جامعة طيبة لدورها المجتمعي أقام مركز الابتكار والتطوير بالجامعة مبادرة الدرع الطبي (face shield) كأداة حماية أولية لمنسوبي القطاع الصحي.



وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، إن المبادرة في مرحلتها الأولية يتم تنفيذها داخل الجامعة ودراسة التجربة ورفع التقارير لتطويرها ودراسة أثر ومدى الاستفادة منها.



وبين السراني أن المبادرة اعتمدت على إمكانيات مركز الابتكار والتطوير بالجامعة في توفير حامٍ أولي مساعد لوجه الممارسين الصحيين، ويتكون من أجزاء عدة تضمن الحماية، ويتم تصنيع القناع من الإكريلك الشفاف بمقاسات محددة تتناسب مع محيط الرأس، تسهم بحول الله في الحماية الشخصية للممارس الصحي، ودعم للأدوات الصحية المستخدمة الأخرى في الحماية.



ويستغرق تصنيع القناع الواحد نحو 10 دقائق، ويتوقع تقليص المدة مستقبلاً مع توافر فرق العمل في هذا المنتج المبتكر.



وأشار السراني إلى أن هذه المبادرة هي أقل الواجب لتقديم الدعم لأبطال الصحة من منسوبي الجامعة، سائلاً الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة، ويعجل بالفرج ويمن بالشفاء على المصابين.