شاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر في تنفيذ الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل لموظفي الإدارة، في إطار مشاركتها كعضو في لجنة التطوع الصحي، وحرصها على سلامة منسوبي الإدارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنسجمة مع القرارات ذات العلاقة للعودة التدريجية لمقرات العمل وفق المراحل المعلنة بالموافقة الكريمة.

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم أن مشاركة الكشافة تأتي لتفعيل الدور المجتمعي والتطوعي للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي بدأته كشافة الإدارة من خلال قياداتها منذ بدء الجائحة.

وأشار الى أن الكشافة ساهمت اليوم في قياس درجة الحرارة لكل موظف، وساهمت مع لجنة التطوع في تهيئة مباني الإدارة وفق الإجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما شاركت في عمليات التعقيم والنظافة وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية، وسيستمر قادة الكشافة وفق جدول زمني بالقيام بتلك الأدوار حتى تزول تلك الجائحة.