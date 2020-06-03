أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) أنه جرى تسجيل 2171 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصل إجمالي جمالي الإصابات بفايروس كورونا في #المملكة يصل إلى 91182 حالة، وتم تسجيل 2369 حالة تعافي ليصل الاجمالي إلى 68159 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة ليصل اجمالي الوفيات الى 579 حالة.وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض 683 جدة418 مكة 279 المدينة 167 الدمام 133 الطائف 85 القطيف70 الخبر54 الهفوف31 الجبيل26 خميس مشيط25 ينبع12 المويه12 صبيا12 المزاحمية12 راس تنورة10 حائل8 نجران8 الظهران7 جازان7 بيشة6 الليث6 النماص5 صفوى5 المحاني4 بيش4 شرورة4 الخرج4 وادي الدواسر4 املج4 المبرز3 القنفذة3 ابها3 سلوى3 حفر الباطن3 الجفر2 محايل عسير2 البشائر2 سبت العلايا2 النعيرية2 ابوعريش2 العارضة2 صامطة2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من المخواة والمندق والقرى والحناكية ونمرة وظلم وميسان وام الدوم وبللسمر ووادي بن هشبل وبقيق والدرب والعيدابي والدائر وضمد وخليص وحبونا والعويقلة والدرعية وعفيف والبجادية والدوادمي والرين والسليل وحريملاء ورماح ورويض العرض