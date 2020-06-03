بلغ عدد المسجلين في مبادرة «عودة» المتاحة من خلال منصة «أبشر» من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرات بكافة أنواعها خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال 1441هـ حوالى (178.452) مستفيداً من مختلف الجنسيات.



وأنهت المبادرة مغادرة (12.798) مستفيداً، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم، حيث تمكن مبادرة «عودة» الراغبين من المقيمين حاملي تأشيــرة (الخروج والعودة، والنهائي) والتأشيرات بكافة أنواعها من السفـر جـواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.



ويمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة «عودة» في منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، ولا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.



مما يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة إلى القطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).