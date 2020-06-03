أزالت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال شهر رمضان المبارك تعديات على أراضٍ حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 433 ألف متر مربع.

وتمثلت التعديات عبر إقامة مخططات وهمية ومزارع وأحواش، وحظائر أغنام، فضلاً عن إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة على بعض المواقع.

وبينت أمانة المدينة المنورة أن المراقبين في بلديات العوالي، قباء، البيداء، العيون، العقيق، أحد، العاقول، الصويدرة، المندسة، المليليح، الفريش، أبيار الماشي رصدوا تلك التعديات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها، مؤكدة أمانة المنطقة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.