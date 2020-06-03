هيّأت الشؤون الصحية بالطائف عددا من العيادات البديلة داخل المراكز الصحية لمعالجة مواعيد العيادات المؤجلة في المستشفيات الكبرى.

وتفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني عددا من المراكز الصحية بالمحافظة في إطار خطط الصحة في الطائف إحالة عدد من مراجعي العيادات بالمستشفيات إلى عيادات بديلة داخل المراكز الصحية وتخصيص عدد من المراكز لتكون مراكز كشف أولي عن حالات كورونا، حيث وقف القحطاني على مركز وسط المدينة ومركز صحي الوشحاء ومركز شرق الحوية ونقطة الاستقبال الصحي بصالة القدوم في مطار الطائف الدولي، ورافقه عدد من القيادات الصحية في سبيل الوقوف الميداني على تهيئة تلك المراكز للقيام بأدوار صحية إضافية في ظل تزايد المواعيد الطبية المؤجلة في عيادات المستشفيات الكبرى وضرورة معالجتها وإعادة جدولتها، في ظل تدرج الصحة في التشغيل الكامل للعيادات الخارجية لكافة التخصصات.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لعكاظ، أنه تم البدء في معالجة المواعيد المؤجلة في عيادات المستشفيات والعمل على عدد من الحلول المطروحة من بينها إضافة المزيد من العيادات لبعض المراكز الصحية والعمل لفترتين صباحية ومسائية بأقسام العيادات الخارجية وتمديد دوام عدد من المراكز الصحية ما بين 12 إلى 24 ساعة، وجميعها تهدف إلى استيعاب المواعيد المؤجلة والشروع في استقبال المرضى لا سيما في التخصصات التي تتطلب متابعة طبية للمرضى وجدولة معاينتهم طبياً.

وأضاف الربيعي أن الصحة تعكف على تخصيص عدد من المواقع بالمراكز الصحية لتكون مراكز كشف كورونا للتعامل معها، وهناك لجنة تعمل بمتابعة مدير الشؤون الصحية لإيجاد العديد من البرامج الداعمة للجهود الصحية في ظل جائحة الفايروس.