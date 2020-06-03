أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 12285 إصابة بمرض فايروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال أسبوع، و138 حالة وفاة، وارتفاع إجمالي الحالات الحرجة ليصل إلى 1264 حالة، مؤكدة أن هذا العدد مقلق جدا، وأن تلك الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة، داعية الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية في ظل العودة للأعمال ومزاولة الأنشطة والصلاة في المساجد، ليأمن المجتمع من تفشي الفايروس.وبين مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي عقده أمس (الثلاثاء) أنه تم تسجيل 1869 إصابة جديدة أمس، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء المرض إلى 89011 حالة، منها 22672 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية وحالتها مستقرة، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 وفاة، وسجلت أيضا 1484 حالة تعافٍ ليقفز التعافي إلى 65790 حالة.ولفت العبدالعالي إلى إجراء 15364 فحصا جديدا، ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 853987 فحصا.