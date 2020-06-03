شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراداً من العاملين فيها.وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المبادرة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940. وأوضحت الوزارة أن خدمة 940 متاحة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن وجود باعة متجولين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وحالات اشتباه لأعراض مرضية، إضافة إلى البلاغات عن سوء النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية، أو عدم توفير الأدوات الوقائية، وعدم تطهير عربات التسوق بالمنشآت، وعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها للمناديب. وكررت الوزارة ترحيبها بالإبلاغ عن وجود زحام داخل المنشآت وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، أو مخالفة اشتراطات العمل وقت منع التجول، أو مخالفة شروط الإغلاق، وذلك حرصاً منها على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.وأشادت بمستوى التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، ما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة.