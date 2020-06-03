أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر ومقيم، وأن خدمة «الرسائل والطلبات» ما زالت متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية «أبشر»، لجميع المستفيدين من خدماتها، إذ يمكن من خلال استخدام هذه الخدمة معالجة الملاحظات التي تظهر للمستفيدين على منصة أبشر وتعوقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقرات إدارات الجوازات.وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى حسابه في منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة خدمات من «خدماتي»، الخدمات العامة، «الرسائل والطلبات»، ثم اختيار قطاع «المديرية العامة للجوازات»، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة (مشكلات هوية مقيم، ومشكلات التأشيرات، ومشكلات تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، ومشكلات نقل الخدمات وتعديل المهنة، والاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية، وخدمة خرج ولم يعد، وخدمة إلغاء بلاغ التغيب، وخدمة إضافة مولود داخل أو خارج المملكة للمقيمين، وتمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية)، وكتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على «إرسال»، مع التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.وأشارت إلى أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، والتي قد تعوق إنهاء معاملاتهم.