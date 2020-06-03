وسط ظروف مناخية حارة ورياح مثيرة للأتربة وعلى مدار نحو ثلاثة أشهر، بذل رجال الأمن فى محافظة شرورة جهوداً جبارة لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها القيادة الرشيدة، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية أهله.ونفذ رجال الأمن خلال هذه الفترة حملة توعوية للتعريف بمخاطر وباء فايروس كورونا، وشاركت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة في الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني للتعريف بالمخاطر المنزلية بعنوان (سلامتك بمنزلك غايتنا)، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الشؤون الصحية من خلال نقاط الفرز البصري على مداخل محافظة شرورة، إضافة إلى مشاركة رجال الأمن مع الجهات المختصة بالمسح النشط لجميع مواقع إسكان العمالة الوافدة وفحصهم في مقر سكنهم، وتفعيل جميع الأنظمة المقدمة من الأمن العام تزامناً مع إطلاقها على مستوى المملكة، والتي تشمل منح تصاريح لطلبات الهلال الأحمر للحالات الإنسانية عن طريق تطبيق «أسعفني» وكذلك منح تصاريح التنقل داخل المدينة والمراكز التابعة لها للحالات الإنسانية والطارئة خلال فترة حظر التجول، إضافة إلى منح تصاريح للتنقل عن طريق تطبيق «توكلنا».وشارك رجال الأمن بشرورة مع الجهات المختصة في ضبط عدد من المحلات التجارية والمطاعم المخالفة لتعليمات الحظر وتطبيق الإجراءات الجزائية بحقها.ومع صدور أمر خادم الحرمين الشريفين برفع المنع الجزئي وعودة النشاط إلى ربوع المحافظة، واصل رجال الأمن جهودهم على مدار الساعة فى ضبط الأمن والحفاظ على مقدرات الوطن وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية التى حددتها الجهات المختصة من أجل الحد من تفشي فايروس كورونا وتقليل فرص نقل العدوى وتهيئة الأجواء لعودة النشاط بصورة تدريجية إلى ربوع المحافظة.