أعلنت شركة المياه الوطنية أنها ستعيد العمل بالإجراءات النظامية المعتمدة ورفع الاستثناءات عن العملاء، وذلك بفصل الخدمة عن المتعثرين في السداد اعتباراً من الأحد القادم 16 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020، وإعادة ربط خدمة طلب صهاريج المياه بشكل مباشر بسداد المديونيات اعتباراً من 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020.وبينت أنه نظراً لتحسّن الوضع العام، وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي على جميع عملائها المسارعة بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير الخدمات المقدمة لهم خلال الفترة الماضية لتلافي تراكمها وزيادة المديونيات المترتبة على تأجيل سدادها.وأهابت الشركة بجميع عملائها بضرورة تحديث معلوماتهم، والإسراع في ذلك عبر الفرع الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار خدماتنا لكم دون انقطاع وحصولكم على الفواتير الشهرية حال صدورها.وكانت شركة المياه أوقفت العمل بنظام فصل الخدمات عن المتعثرين في السداد مع إتاحة خدمة طلب الصهاريج لجميع العملاء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمةً منها لدعم عملائها في تلك الظروف، واستشعاراً من الشركة بأهمية الوقوف جنباً إلى جنب مع المبادرات الوطنية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن للتخفيف من الآثار المترتبة بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) وسعياً منها لتحقيق رضا عملائها.