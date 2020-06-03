عاد الغواصون في تبوك إلى ممارسة هوايتهم أخيراً إثر قرار حرس الحدود بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية (استخدام الدبابات البحرية، الغوص) خلال فترة السماح بالتجول مع تطبيق إجراءات السلامة البحرية المعتادة والتدابير الوقائية لفايروس كورونا.وقال كبير مدربي الغواصين بتبوك محمد الصميلي، عاد الغواصون لممارسة هوايتهم في التحليق في الفضاء المائي بعد أن التزموا بمنع التجول والذي فرض احترازيا جراء جائحة كورونا. وأضاف، الغواصون متشوقون للسحر الجميل الذي يكتنزه البحر على سواحل تبوك صاحبة أكبر شريط ساحلي على البحر الأحمر والتي صنفت ضمن أجمل مواقع الغوص في العالم، مطالباً الغواصين بالالتزام بتعليمات التباعد قدر الإمكان وعدم استخدام معدات البعض، مشيداً بالتسهيلات التي يقدمها حرس الحدود بمنطقة تبوك للغواصين النظاميين.