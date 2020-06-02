كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الثلاثاء)، عن عزمها تعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة، من خلال رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين المهتمين.

ويهدف ذلك لخفض تكاليفها التشغيلية وتحقيق الكفاءة القصوى، وتقليل مصاريف صيانة الأبراج والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يحقق هذا التوجه المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات المتنقلة، ويعزز نشر شبكات الجيل الخامس بما يتيح تقديم خدمات جديدة كـ«إنترنت الأشياء»، ورفع جودة الخدمات للمستخدمين.

يذكر أن هذا التوجه تعمل به العديد من الدول المتقدمة، بحيث يقوم مستثمرون بشراء وإدارة وتشغيل الأبراج ومن ثم تأجيرها لشركات الاتصالات المتنقلة.