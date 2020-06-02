أخمد مدني محايل عسير اليوم (الثلاثاء) حريقاً اندلع بجبل ضرم بتهامة بللسمر أمس (الاثنين)، وفقاً للمتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد.

وذكر المتحدث أن بلاغاً ورد لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير عند الساعة 16:14 من مساء أمس (الاثنين)، مفاده اندلاع حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم -قرية العتبة-.

وأضاف: «تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول للموقع وُجد أن الحادثة عبارة عن حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها بنحو 50 ألف متر مربع».

وأشار إلى أنه نتيجة لوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة، وتعذر وصول الآليات للموقع، تم إخماد الحريق بالامكانيات البشرية الراجلة واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح، وتمت السيطرة على الحادثة وإيقاف انتشار الحريق عند الساعة 15:00 من مساء اليوم دون أي إصابات.