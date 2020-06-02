دخلت قرية أبي عروة بمحافظة الجموم شمال مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) ضمن تعداد حالات فايروس «كورونا»، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦ إصابات بالفايروس عبر مركز الكشف عن الحالات في مركز صحي قرية أبي عروة.

وجاء تسجيل الحالات بعد صمود أكثر من ٩٠ يوماً منذ إعلان تسجيل أول إصابة على مستوى المملكة بفايروس «كورونا» في الثاني من شهر مارس للعام الميلادي الحالي.

وخصصت وزارة الصحة مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية أبي عروة ليكون مركزاً للكشف وأخذ العينات عند الاشتباه بالإصابة في المحافظة والقرى التابعة لها.

وعلمت «عكاظ» أن الحالات المسجلة ليست في القرية نفسها، وإنما سُجلت في عدد من القرى التابعة للمحافظة بعد أن تم تحديد مركز أبي عروة ليكون مركزاً للكشف عن الحالات.