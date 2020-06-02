صدر توجيه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ وفقاً للاعتبارات التالية:

1/ يبدأ التسجيل اعتباراً من: (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين 16- 10-1441هـ الموافق 8-6-2020م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 22- 10-1441هـ الموافق 14-6-2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.

2/ تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف لتلك المعلومات.

3/ تعلن نتائج الترشيح الأولى على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

4/ لمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA.

5/ يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في «أبشر» لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الموحد.

6/ التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA.

وبينت اللجنة أنه سيصدر إعلان لاحق بشأن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية.