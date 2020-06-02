أصيب مقيم من جنسية عربية في حريق اندلع في خزاني وقود داخل محطة بمحافظة رابغ تخضع للصيانة والتجديد. وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وأخمدت النيران قبل انتشارها في الموقع، فيما نقل الهلال الأحمر المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في محطة وقود بحي الجود، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع وأخمدت النيران باستخدام الرغوة، مشيرا إلى تعرض مقيم لإصابة خفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، لافتا إلى مباشرة فريق التحقيق والسلامة والإشراف الوقائي عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.