قام محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد اليوم (الثلاثاء) بمتابعة مشاريع سيول المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمشروع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول داخل المحافظة، وذلك خلال الجولة التفقدية التي شملت مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في موقع حي أبو موسى الأشعري (شمال المحافظة)، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي، ومشروع وادي فليج الشمالي. وقد استمع المحافظ خلالها على شرح مفصل من أمين المحافظة، موضحاً جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع، ووجه بالحرص على استمرار وتيرة العمل وتكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل جائحة كورونا.

‏وأكد الأمير منصور بن محمد خلال الجولة حرص ‏القيادة على متابعة المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين في ظل أزمة جائحة كورونا. رافق سموه خلال جولته التفقدية أمين المحافظة المهندس علي بن سعيد الغامدي، ومدير شرطة حفر الباطن العميد فايز الشهراني، وسعادة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع والمشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني.