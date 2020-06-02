أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) أنه جرى تسجيل 1869 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصل مجموع الإصابات إلى 89,011 حالة، فيما تم تسجيل 1484 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 65790 حالة، و تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفايروس كورونا ليصل مجموع الوفيات في إلى 549 حالة.
وأوضح مستشار وزير الصحة المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد عبدالعال أنه هناك 22672 حالة نشطة منها 1264 حالة حرجة تتلقى العناية في العناية المركزة، وأن اجمالي الفحوصات الى 853987 فحصاً، كما يمكن الإطلاع على كامل التفاصيل عن طريق موقع وزارة الصحة لمتابعة حالات فايروس كورونا.
وأضاف متحدث الصحة أن هناك تزايد في أعداد إصابات كبار السن بكورونا خلال الأيام الماضية،وان جدة والرياض أكثر المدن تسجيلا لإصابات كبار السن، وأن الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة
وأشار متحدث الصحة أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن نعود بحذر
وأوضح مستشار وزير الصحة المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد عبدالعال أنه هناك 22672 حالة نشطة منها 1264 حالة حرجة تتلقى العناية في العناية المركزة، وأن اجمالي الفحوصات الى 853987 فحصاً، كما يمكن الإطلاع على كامل التفاصيل عن طريق موقع وزارة الصحة لمتابعة حالات فايروس كورونا.
وأضاف متحدث الصحة أن هناك تزايد في أعداد إصابات كبار السن بكورونا خلال الأيام الماضية،وان جدة والرياض أكثر المدن تسجيلا لإصابات كبار السن، وأن الأرقام تدل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة
وأشار متحدث الصحة أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن نعود بحذر