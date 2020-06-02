وافقت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، على الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية، وهي الجمعية الأولى المتخصصة في تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة «الحكومية، الخاصة، وغير الربحية».



ورفع سعود بن حسين السبيعي، رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره، للأميرة حصة بنت سلمان، على تشريفها لمنصب الرئاسة الفخرية للجمعية، وقال: إن هذه الموافقة الكريمة، استمرار لدورها في دعم مجالات العمل الخيري، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعبر عن إحساس سموها بأهمية دفع عجلة العمل الاجتماعي، والمضي قدماً بالقطاع غير الربحي نحو تطلعات الحكومة، التي تضمنتها الرؤية الوطنية للمملكة 2030 خاصة ما يتعلق بجوانب المسؤولية المجتمعية، التي أصبحت اليوم عنصراً داعماً وأساساً في التنمية الوطنية، وتعزيز الروح الوطنية في المؤسسات والأفراد على السواء.



ونوه السبيعي بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تبنت مبادرات بناءة، ونشاطات متنوعة لتفعيل وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يحقق التنمية المستدامة في المملكة العربية، من خلال هذه الجمعية المباركة.



يذكر أن الجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية، تم تأسيسها في شعبان 1440هـ، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية بالمملكة.