سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ، على حريق اشتعل بخزانات وقود بمحطة تحت التجديد. ونجحت الفرق في إخماد الحريق الذي اشتعل في خزاني وقود بمحطة تحت الصيانة والتجديد.

وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت في تمام الساعة: (08:45) من هذا اليوم (الثلاثاء)، بلاغاً يفيد بوجود حريق بمحطة وقود بحي الجود. وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وبوصول الفرق إلى الموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بخزاني وقود بمحطة وقود خارج الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد.

وباشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي، إذ تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار إلى المواقع المجاورة، وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشر فريق التحقيق وكذلك فرق السلامة والإشراف الوقائي عملهم بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.