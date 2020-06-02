عايد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم مديري المؤسسات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة عبر الشبكة الإلكترونية (أون لاين) وتبادل الأمير حسام التهنئة بعيد الفطر سائلا الله أن يبارك للوطن وأن يعيدها على الجميع باليمن والخير والمسرات.

وقال أمير الباحة يسرني أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية بسبب وباء فايروس كورونا المستجد، وكنت أود أن يكون العيد مثل الأعياد السابقة نحتفل به ونسعد بلقاء أهل الباحة الكرام.

وأضاف "نعود اليوم إلى أداء أعمالنا وفق توجيه قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - واتمنى أن يكون المواطن هو محل اهتمامكم وتعملون لخدمته دائماً.

وأشاد الأمير حسام بجهود الدولة - أيدها الله - في جميع أجهزتها للتصدى لهذا الوباء، حيث شهدت تلك الجهود بإشادة عالمية، مؤكداً أن الاحترازات الاستباقية التي اتخذتها الدولة كانت عاملاً مهماً في عدم تفشي هذا الوباء ولله الحمد.

ودعا أمير الباحة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام القيام، وأن يعيد هذه المناسبة والوطن وأبنائه ينعمون بالصحة والعافية والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ أمير منطقة الباحة وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك.