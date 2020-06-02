سجلت وزارة الصحة (1881) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) أمس (الأحد)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (87142) حالة، من بينها (22311) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (461) حالة حرجة، كما سجلت (1864) حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى (64306) حالات (بنسبة تصل إلى 73% من إجمالي الإصابات). وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة التي بلغ عددها (1881) حالة، 37% من الحالات تعود لسعوديين و63% لغير سعوديين، و28% من الحالات للإناث، و72% للذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%.وبينت الوزارة أنه ارتفع عدد الوفيات إلى (525) حالة بإضافة (22) حالة في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وتبوك، والسليل، وتتراوح أعمارهم بين 42 و93 وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، إذ بلغت نسبة التعافي 74% ونسبة الوفيات 0.6%.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (15854) فحصاً جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفايروس حتى الآن إلى (838623) فحصاً.