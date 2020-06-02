أعلنت وزارة الصحة بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق «إشارة»، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، لتُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.وأبانت وزارة الصحة أن منصة إشارة متوفرة على شكل تطبيق متواجد على متجري أبل وأندرويد Apple Store وGoogle Play، ويتم تحميله مجاناً والاتصال على مركز 937. وتشمل هذه المرحلة «خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية»، وذلك على مدار الساعة، وتتمحور فكرة التطبيق بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث «وسيط» من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، إذ يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.يأتي إطلاق «الصحة» لهذه الخدمة تجسيداً لاهتمامها بخدمة كافة شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول لكافة الخدمات بكل سهولة ويسر واستقلالية.يذكر أن تطبيق إشارة هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعاً لتكامل الجهود معاً لتقديم أفضل الخدمات للصم وضعاف السمع في المملكة.ويعمل المركز على مدار اليوم 24 / 7 بكل قنواته على الرقم الموحد 937، وتويتر saudimoh937، أو البريد الإلكتروني 937moh.gov.sa، أو عن الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي، وكذلك عن طريق الواتساب 920005937.