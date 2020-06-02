رصدت عدسة «عكاظ» أمس (الإثنين)، في جولة ميدانية مصورة، طوابير وازدحاما أمام بوابة جوازات الطائف من أصحاب المواعيد الإلكترونية المسبقة، وبدا مشهد طوابير النساء والرجال لافتا أمام البوابة. وطبقا لعاملين في مكاتب الخدمات المحيطة بمقر الجوازات، فإنهم يتحصلون على مبلغ 15 ريالا من طالب التسجيل الإلكتروني لحجز الموعد عبر منصة «أبشر». وقال مراجعون لـ«عكاظ» إن الوقوف في الطابور المكتظ يستدعي صبرا تحت لهيب الشمس. وأوضح بعضهم أنهم وصلوا مبكرا إلى مقر الجوازات للفوز بأسبقية الدخول.في المقابل، أوضح مدير جوازات الطائف العقيد عبدالرحمن القرني أن المديرية العامة للجوازات وضعت آلية محددة لخدمة المراجعين خلال الفترة التدريجية للعودة إلى مقرات العمل، منها الحصول على موعد إلكتروني مسبق بالمراجعة، وأن تكون الخدمات المطلوبة لا يمكن تنفيذها إلكترونيا، مع إرفاق صورة من الملاحظة المدونة على الشاشة عند طلب تنفيذ الخدمة إلكترونيا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية.وأضاف مدير جوازات الطائف: «من لديه موعد مسبق يُسمح له بالدخول وتنفذ له الخدمة»، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في الذين يراجعون مقر الجوازات دون سابق موعد، وهؤلاء هم من يتسببون في الزحام. وأكد العقيد القرني أنه تم قيد مخالفات على بعض المراجعين لتسببهم في الزحام.في الجانب الآخر، رصدت «عكاظ» هدوءا بمقر الأحوال المدنية وخلوّها من الطوابير، على خلاف الحالة في الجوازات التي لا يفصلها عن الأحوال غير سور مشترك.