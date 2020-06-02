نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية على المراكز والمحلات التجارية المسموح لها بالعمل للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا. وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد إبراهيم الزهراني أنه تم تنفيذ الحملة الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تنفيذ أكثر من 1600 جولة ورصد عدد من المخالفات بلغت 38 مخالفة.وأضاف أن الأمانة منعت استخدام قائمة الطعام الورقية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد، ووضع ملصقات أرضية لتأكيد التباعد الاجتماعي، والتأكد من توفر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل، وإزالة الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل تنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه بصفة دائمة بوجود سجل خاص بالتنظيف.ونوهت الأمانة على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة «بروتوكولات» عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات، مع التأكيد على إدارة المطعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها أثناء تناول الطعام فقط، وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في السيارة تلافياً للازدحام، ووضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية، والتأكيد على أصحاب المنشآت والمطاعم بمنع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، إضافة إلى عدم استخدام أدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ 12 ليلاً.