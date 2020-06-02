أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن التعامل مع جائحة كورونا يتطلب الحرص على الابتكار والاستفادة من الوسائل التقنية في إيجاد الحلول، مباركاً إطلاق أمانة المنطقة خدمة «رمز الاستجابة السريع» (QR-Code) لقوائم الطعام في المنشآت الغذائية بدلاً عن قوائم الطعام الورقية والبلاستيكية، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الوعي، والالتزام من كافة الفئات بما صدر من إجراءات احترازية، ما يتوجب مضاعفة الجهود من كافة القطاعات لضمان التزام المنشآت التجارية والخدمية بهذه الإجراءات، وإيقاع الجزاءات النظامية على المخالفين ممن يؤثرون على السلامة العامة، وتعزيز جهود تهيئة المرافق العامة لاستقبال الزوار في أوقات السماح بالتجول، مع تكثيف جهود التوعية في هذه المواقع، مشدداً على أهمية الجهود التكاملية مع مختلف الجهات، ودورها في تحقيق أعلى مستويات الالتزام، والحفاظ على الصحة العامة.وبحث خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الاثنين) أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الجهود المبذولة من أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية، التي تضمنت صيانة وإنارة الطرق خلال فترة منع التجول، وأعمال الرقابة والنظافة والإصحاح البيئي، إضافة إلى المبادرات التي نفذتها الأمانة لتعزيز السلامة العامة في الأسواق المركزية وأسواق النفع العام.