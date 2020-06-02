عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم، برئاسة مدير التعليم إبراهيم بن حسين العُمري، وذلك بقاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة.وأفاد أمين الإدارة واللجنة موسى الحربي بأن الاجتماع ناقش البرامج والخطط التي أعدتها الإدارات والأقسام ذات العلاقة ومؤشرات الأداء للاستعداد للعام الدراسي القادم، مشيراً إلى أن مهمات اللجنة تتضمن متابعة وصول المقررات الدراسية وترحيلها وفق خطة منظمة واكتمال أعمال الترميم والصيانة والتجهيزات المدرسية قبل بدء العام الدراسي، كما تناول الاجتماع أهمية تأهيل وصيانة المباني المدرسية والتأكيد على بناء الخطط العلاجية تجاه أي صعوبات والتنسيق مع الإدارات والأقسام المختصة في هذا الصدد.