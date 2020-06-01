أعلنت جامعة نجران مواعيد التقديم للقبول ببرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، ابتداءً من (الثلاثاء) 17 /10 /1441 وحتى (الأحد) 29 /10 /1441 عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، 4 منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة.

وتم تخصيص 4 برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، وأيضاً الماجستير المهني في المحاسبة.

وتضمن القبول أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد الدكتور العسيري أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.