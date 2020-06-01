تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 410 آلاف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتعاملت الفرق الإسعافية مع 64.073 بلاغا إسعافيا من بينها 26.513 حالة طارئة تم نقلها إلى المستشفيات، في ظل حالة الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وقدمت الهيئة خدماتها الإسعافية من خلال أكثر من 896 فرقة إسعافية تم توزيعها في كافة مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نفذوا خلالها أكثر 300 ألف ساعة عمل.

كما رفعت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد الموظفين في غرفة العمليات إلى 300 موظف بعدد ساعات بلغ نحو أكثر من 57 ألف ساعة عمل، وكثفت الفرق التطوعية للهلال الأحمر بالمشاركة في أكثر من 60 فرصة تطوعية من خلال أكثر من 378 متطوعا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ نحو 2.191 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمتها الهيئة بشكل أونلاين لكافة شرائح المجتمع وفي مجالات متنوعة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة أكثر من 66 ألف مستفيد.