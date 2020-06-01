دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة 10 آلاف عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج 12 ساعة، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى 2500 عينة تحليل يومياً، وظهور النتائج خلال 24 إلى 36 ساعة.

واطلع أمير المنطقة على أقسام المختبر الذي جرى تجهيزه في وقت وجيز، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به 84 فرداً من الكادر الطبي للمختبر.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد خلاوي أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان المنطقة بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية.

وأشار الدكتور الخلاوي إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفايروس «كوفيد - 19» بسرعة فائقة ودقة عالية، ويؤمن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.