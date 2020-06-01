أوضحت مديرية الأمن العام بأنه تم البدء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ بتطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم وتمديد فترة السماح بالتجول إلى الساعة الثامنة مساء، حيث اتخذ الأمن العام جملة من الخطوات التي تكفل بإذن الله تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية، مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية، وأكد الأمن العام على أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية من خلال منصة «أبشر» تسهم في إنجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال، إضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات، لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات.

وأشار الإيضاح إلى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية، بحيث يقتصر ذلك على من لديه موعد مسبق. كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة، وبنسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين، التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات، مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.