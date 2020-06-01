أكد عميد السلك الدبلوماسي وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة لـ«عكاظ» أن مؤتمر المانحين لليمن الذي دعت إليه قيادة المملكة، والذي سيعقد غدا افتراضياً، يعد مبادرة من القيادة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالدعوة لعقد مؤتمر للمانحين لليمن يأتي في إطار الجهود الإنسانية الحريصة للمملكة في خدمة وعون أشقائهم في اليمن بالذات، وأن ظروف اليمن الحالية في كافة أرجائها تستدعي وقفة إنسانية مشتركة.

وأضاف بامخرمة أن هذه المبادرة والدعوة ليست الأولى من قبل المملكة، بل تأتي متوافقة مع جهودها المستمرة والداعمة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يعمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكما نعلم جميعاً فإن المملكة هي الداعم الأول لليمن، ففي العام الماضي قدمت مليارا وربع المليار دولار على سبيل المثال.

إلا أن نتائج هذا المؤتمر الذي نتمنى له النجاح والسداد في خدمة الأشقاء اليمنيين، لن تكون ناجعة إذا لم تتمكن الدولة الشرعية في اليمن من بسط نفوذها، وتنفيذ المشاريع الإنسانية والاقتصادية على الأرض خدمة للإنسان اليمني، والذي يجب أن يستوعب كافة الأطراف السياسية فيه أهمية الاستقرار والأمن ووضع السلاح والاحتراب جانباً، والتعجيل بإنهاء الفوضى الذي تسبب الانقلاب على شرعية الدولة ومؤسساتها.