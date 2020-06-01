تواصل كلية التقنية بمحافظة صامطة القبول «الإلكتروني» للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في الدبلوم لجميع التخصصات، للمتقدمين من خريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

وأوضح عميد الكلية أحمد داحش دربشي أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية ستتواصل حتى يوم 17 من شوال الجاري، وأن التسجيل متاح في جميع التخصصات بالكلية التي تشمل التقنية المدنية وتخصص التقنية المعمارية وتخصص تقنية المساحة وتخصص تقنية الإلكترونيات الصناعية والتحكم وتخصص إدارة أنظمة الشبكات وتخصص المحاسبة، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.